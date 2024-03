Qual è il prossimo film di Sydney Sweeney dopo il disastro di Madame Web?

Nonostante il flop di Madame Web, Sydney Sweeney tornerebbe nei panni di Spider-Woman. Ma quali sono i prossimi progetti dell’attrice?

La star non ha ancora annunciato progetti futuri per quanto riguarda un prossimo lungometraggio, ma Sweeney sarà protagonista di un nuovo film horror prossimo all’uscita intitolato “Immaculate”. La pellicola racconta la storia di “Cecilia, una suora americana di fede devota che intraprende un nuovo viaggio in un remoto convento nella pittoresca campagna italiana. Il suo caloroso benvenuto si trasforma rapidamente in un incubo quando diventa chiaro che la sua nuova casa nasconde un segreto sinistro e orrori indicibili.” Qui potrete vedere il trailer di Immaculate con Sidney Sweeney.

L’attrice ha invece confermato il suo ritorno per la terza stagione di Euphoria, serie Tv HBO con protagonista Zendaya che ha riscosso molto successo. Queste le parole di Sydney Sweeney a proposito del suo ritorno nello show: “Mi sento sempre come se tornassi a casa. È come se fosse casa mia quando ci torno. Mi piace. Sono emozionata, è come una famiglia". Assieme a Sweeney, tornerà a far parte del cast la già menzionata Zendaya, ma anche Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer e Maude Apatow. La terza stagione di Euphoria dovrebbe arrivare per l’inizio del 2025.

