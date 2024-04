Qual è il prossimo film di Samuel L Jackson? Tutto sul futuro della star di Pulp Fiction

Samuel L. Jackson avrebbe dovuto prendere parte a The Movie Critic, il nuovo film di Quentin Tarantino ormai cancellato. Ma quale sarà il prossimo film della star di Hollywood?

La prossima pellicola con protagonista Samuel L. Jackson sarà Damaged, un nuovo mistery thriller. Questa la sinossi del film: “Come si cattura un mostro geniale? Quando un sadico assassino si fa vivo in Scozia, le autorità locali, terrorizzate, si rivolgono a un detective della polizia di Chicago che cinque anni prima aveva indagato su una serie di omicidi con lo stesso orribile schema. Samuel L. Jackson e Vincent Cassel sono i protagonisti di questo scioccante thriller che racconta di due detective dal passato tormentato che cercano di fermare uno spietato serial killer prima che faccia la sua prossima vittima.”

Accanto ai già menzionati Jackson e Cassel, ci saranno Kate Dickie, John Hannah e Mark Holden. Alla regia ci sarà Terry McDonough, al suo debutto direttoriale per il grande schermo. Il regista ha diretto in precedenza alcuni episodi di importanti serie Tv come Breaking Bad, Criminal Minds e Better call Saul. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sull’uscita di Damaged in Italia.

Nel frattempo, Samuel L. Jackson ha svelato perché ama lavorare con Quentin Tarantino.

