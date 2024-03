Qual è il prossimo film di Ryan Gosling? Sarà molto diverso da Barbie

Qual è il prossimo film di Ryan Gosling? Una domanda che molti fan dell'attore si stanno facendo in questi giorni dopo le indiscrezioni circa una possibile firma con i Marvel Studios.

In attesa di capire nei panni di quale supereroe (o super cattivo) e soprattutto in quale film Marvel potrebbe apparire la star di Drive, Barbie e La La Land, vi ricordiamo che il prossimo film di Ryan Gosling sarà The Fall Guy, nuova fatica del regista David Leitch, famoso autore di Deadpool 2, Atomica Bionda, Hobbs & Shaw e Bullet Train, nonché co-creatore di John Wick.

Il film, che vedrà Ryan Gosling recitare al fianco di Emily Blunt per un primo vero e proprio 'crossover Barbenheimer', racconta la storia di uno stuntman di nome Colt (Ryan Gosling) che si ritrova ad indagare sulla scomparsa di un attore famoso, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), che stava lavorando nel film per cui Colt è stato ingaggiato prima di sparire senza lasciare traccia. Senza la star ovviamente le riprese si bloccano e il progetto, diretto dall'ex fidanzata di Colt, la regista Jody (Emily Blunt), rischia di essere cancellato: per salvare la produzione (e magari riconquistare la donna) Colt deciderà di mettersi sulle tracce di Tom senza immaginare, però, in quale guaio finirà per cacciarsi...

Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 1 maggio. Per altri contenuti, durante le riprese The Fall Guy ha stabilito un nuovo Guinness World Record strappando un famoso primato fino ad oggi appartenuto a 007 Casino Royale.

