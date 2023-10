Qual è il prossimo film di Robert De Niro dopo Killers of the flower moon?

Nonostante gli ottanta anni suonati, Robert De Niro non sembra intenzionato a fermarsi in alcun modo e dopo Killers of the Flower Moon si prepara a tornare al cinema con un altro progetto diretto da Barry Levinson, Alto Knights. Il film, che vedrò De Niro addirittura in un duplice ruolo, ha, oltre a un nuovo titolo, anche una nuova data d’uscita.

Dopo aver riportato la notizia che Robert De Niro interpreterà due personaggi in Alto Knights, torniamo a parlare del film del regista di Sleepers per riportare la notizia di un cambio nel titolo dell’opera e di una nuova data d’uscita che possa aiutare De Niro nella promozione del suo ultimo lavoro con Martin Scorsese nel caso in cui lo sciopero degli attori dovesse finalmente giungere a termine.

Il titolo precedente, Wise Guys, pare essere stato scartato a causa del fatto che fosse già stato usato per altri film, per essere sostituito da Alto Knights. In aggiunta a questo, il film, che sarebbe dovuto uscire il 2 febbraio 2024 è stato spostato al 15 novembre dello stesso anno per dare modo a De Niro di prestare la giusta attenzione alla promozione di Killers of the Flower Moon nel periodo dei premi.

Il film in produzione racconterà la storia dei boss della mafia Vito Genovese e Frank Costello, entrambi interpretati da De Niro, e dei loro affari malavitosi nell’america di metà ventesimo secolo.

In attesa di sapere qualcosa di più sul gangster movie, vi lasciamo alla recensione di Killers of the Flower Moon.