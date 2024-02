Qual è il prossimo film a cui parteciperà Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet è ormai entrato a pieno titolo nel firmamento delle star più luminose di Hollywood, protagonista di due dei maggiori blockbuster usciti negli ultimi mesi: il clamoroso successo di Wonka è stato infatti seguito da Dune: Parte 2. Ma che nuovi progetti ha in serbo per noi Timothée Chalamet?

Oltre che di un misterioso film incentrato sul ping-pong, cui l'attore fece accenno a dicembre in un dialogo con Josh Horowitz, Timothée Chalamet sarà protagonista di A Complete Unknown, biopic dedicato ad una delle figure più imponenti della musica rock: Bob Dylan. Il film, diretto da James Mangold (già dietro alla macchina da presa in Walk The Line, opera dedicata a Johnny Cash, altro pilastro della storia della musica country e rock del XX secolo), ruoterà attorno alla fase iniziale della carriera di Dylan, e in particolare alla controversa – almeno all’epoca - scelta accantonare il genere folk per dedicarsi all’elettrico.

Il film coprirà gli anni tra il 1960 e il 1966 e dunque non è da escludere che Mangold potrebbe scegliere di mettere in scena non soltanto il Newport Folk Festival del 1965, momento che segnò questa famigerata “svolta elettrica”, ma anche lo storico concerto di Manchester del 1966, in cui al grido “Judas!” da parte di uno spettatore indignato, Dylan imbracciò la chitarra ed eseguì una delle più leggendarie performance di Like a Rolling Stone. La complessa vicenda biografica ed artistica di Dylan era stata già raccontata nel film "Io non sono qui" di Todd Haynes: in quel caso erano stati chiamati ben 6 attori diversi ad interpretare le principali fasi della carriera del cantautore di Duluth.

Per A Complete Unknown, invece, Timothée Chalamet sarà "il solo Dylan" in scena: sarà all’altezza? Per sapere con certezza quando dobbiamo aspettarci una risposta a tale domanda, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali sulla data di uscita del film (attualmente in fase di pre-produzione).