Qual è il prossimo film a cui parteciperà Leonardo DiCaprio?

Dopo la sua grandissima prova in Killers of the Flower Moon Leonardo DiCaprio è già al lavoro sul suo prossimo film: vediamo allora assieme di che progetto si tratta e tutto quello che sappiamo al momento.

DiCaprio è infatti già sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che torna al cinema dopo lo splendido Licorice Pizza. Ancora non sappiamo il titolo di questo lungometraggio, ma assieme a DiCaprio ci saranno Sean Penn e Regina Hall.

Sono infatti uscite le prime foto dal set del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, anche se pare che sarà la giovanissima Chase Infiniti la protagonista del film di Paul Thomas Anderson.

Sappiamo invece molto poco sui dettagli della trama, che al momento vengono ancora tenuti nascosti nonostante le riprese siano già iniziate.

In tanti però parlano di una specie di adattamento o rivisitazione di Vineland, romanzo di Thomas Pynchon. Paul Thomas Anderson aveva già realizzato un lungometraggio basato su un romanzo dell'autore, cioè Vizio di forma.

Le fonti di Variety confermano quindi soltanto che il film con Leonardo DiCaprio sarà un'opera corale con un'ambientazione contemporanea. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

