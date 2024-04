Qual è il prossimo film non Marvel di Benedict Cumberbatch? Ve lo raccontiamo

Qual è il prossimo film di Benedict Cumberbatch? In attesa dei futuri ritorni in casa Marvel Studios nei panni dello stregone Doctor Stranger, in questo articolo vi raccontiamo il nuovo progetto della star.

In queste ore infatti è stato annunciato da Searchlight Pictures che il candidato all'Academy Award Benedict Cumberbatch e la vincitrice del premio Oscar Olivia Colman saranno i protagonisti del film The Roses, rivisitazione del classico del 1989 La guerra dei Roses: descritto come una dark comedy, attualmente in fase di sviluppo, il film sarà diretto da Jay Roach (Bombshell – La voce dello scandalo, Ti presento i miei), con una sceneggiatura firmata da Tony McNamara (visto all'opera nel recente Povere Creature di Yorgos Lanthimos), basata sul romanzo di Warren Adler.

La storia è quella di una coppia apparentemente perfetta, composta da Theo (Cumberbatch) e da Ivy (Colman): carriere di successo, figli fantastici, una vita sessuale invidiabile. Ma sotto la facciata della famiglia perfetta si celano competizione e risentimenti, che si accendono quando i sogni professionali di Theo si infrangono. “The Roses è una storia selvaggiamente divertente, fuori dall’ordinario, eppure profondamente umana”, ha affermato il presidente di Searchlight Matthew Greenfield. “Con Jay alla regia, Benedict, Olivia e Tony, abbiamo una squadra da sogno che darà vita a questa storia”.

Ricordiamo che l'ultimo film di Benedict Cumberbatch, ovvero La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, ha vinto l'Oscar al miglior cortometraggio agli Oscar 2024.

