Qual è il prossimo film Marvel al cinema dopo The Marvels? - Aggiornata

Qual è il prossimo film Marvel al cinema dopo The Marvels? Se avete già visto il film con Brie Larson e siete stati testimoni del finale e della scena post-credit di The Marvels certamente morite dalla voglia di scoprire cosa verrà dopo nella Saga del Multiverso.

A questo proposito, però, dobbiamo anticiparvi che per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe bisognerà aspettare parecchio: il calendario delle nuove uscite Disney dal 2024 al 2031 segnala attualmente Deadpool 3 in uscita il 3 maggio 2024, ma come sappiamo quella data è stata attualmente rimossa dai Marvel Studios a causa dei lunghi ritardi accumulati dalla produzione per via dello sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA, e molto probabilmente alla fine il film sarà rinviato anche se le riprese di Deadpool 3 riprenderanno già nei prossimi giorni ora che lo sciopero è stato dichiarato concluso.

Dal finale di The Marvels si può capire perché i Marvel Studios avessero previsto Deadpool 3 come prossimo film della Saga, ma qualora il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine dovesse slittare, allora il prossimo film MCU ad arrivare al cinema sarà Captain America: Brave New World, le cui riprese sono terminate diversi mesi fa e che è attualmente previsto per il 26 luglio 2024: tuttavia, alcuni analisti del box office hanno suggerito che Marvel e Disney potrebbero invertire le date d'uscita dei due film, anticipando Captain America 4 al 3 maggio e spostando Deadpool 3 al 26 luglio.

AGGIORNAMENTO: Disney e Marvel devono averci ascoltati, perché in questi minuti Ryan Reynolds ha svelato che Deadpool 3 uscirà nell'estate 2024, confermando dunque il rinvio del film; a questo punto resta da vedere se Captain America 4 sarà anticipato, ma tutto sembra convergere verso questa eventualità.