Qual è il prossimo film di Dakota Johnson? Dopo il disastro di Madame Web, l'attrice ha per sua fortuna diversi altri progetti in cantiere, e in questo articolo ve ne offriamo una panoramica.

Il primo è Materialists, la nuova commedia della regista di Past Lives Celine Song, nella quale Dakota Johnson condividerà lo schermo con Chris Evans e Pedro Pascal: la storia sarà ambientata a New York e seguirà una donna in carriera che inizia una relazione con un ricco uomo d'affari ma si accorge di essere ancora invaghita dell'attore/cameriere squattrinato con cui si era frequentata fino a qualche tempo prima.

Il secondo progetto è Cult Following, annunciato nel lontano 2020 per Platform One Media: non è chiaro al momento a che punto sia la produzione, ma sappiamo che la storia sarà basata su una vicenda realmente accaduta e racconterà la vita di una donna che inizia ad indagare sulla setta religiosa dei Children of God nella quale è nata e cresciuta per i suoi primi sedici anni di vita.

Infine, il terzo film di Dakota Johnson in lavorazione è Daddio, un dramma diretto e scritto da Christy Hall al suo debutto alla regia, con un cast che include anche Sean Penn: il film segue una donna che viaggia in taxi dall'aeroporto JFK, e nel tragitto inizia una lunga conversazione con il tassista (Sean Penn) sulle relazioni e il senso della vita.

Per il futuro della star, infine, ci sentiamo di escludere un sequel di Madame Web, che sembra ormai praticamente impossibile.