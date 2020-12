Qual è il primo Pirati dei Caraibi? Alle origini della saga con Johnny Depp

Nonostante la valanga di annunci arrivati dall'Investors Day, la saga dei Pirati dei Caraibi è stata uno dei grandi esclusi della conferenza tenuta ieri dalla Casa di Topolino. In attesa di novità sui capitoli in sviluppo, dunque, facciamo un passo indietro per scoprire le origini del franchise con Johnny Depp.

Basata sull'omonima attrazione dei Parchi Disney (e non il contrario, come si potrebbe pensare), la serie dei Pirati dei Caraibi ha fatto il suo debutto nel 2003 con La maledizione della prima luna. Titolo italiano che, oltre a non citare la Perla Nera ("Black Pearl") presente in quello originale, al tempo dell'uscita nelle sale non presentava ancora il nome del franchise, che è stato invece aggiunto in seguito con la titolazione "Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna".

L'anno è il 1720, siamo nei Caraibi, e la figlia del governatore Weatherby Swann, Elizabeth Swann (Keira Knightley), viene rapita dal malvagio pirata Barbossa (Goffrey Rush). Will Turner (Orlando Bloom), amico d'infanzia della ragazza e segretamente innamorato di lei, si unisce a Jack Sparrow (Depp) per portare in salvo la fanciulla: facciamo quindi la conoscenza dell'ormai leggendario pirata che trainerà la saga anche per i successivi quattro capitoli.

Per quanto riguarda il futuro, vi ricordiamo che la Casa di Topolino ha affidato lo sviluppo di un sesto capitolo a Craig Mazin e Ted Elliot, progetto che a meno di sorprese non vedrà la presenza di Depp, mentre Margot Robbie ha confermato l'arrivo di un film Pirati dei Caraibi che la vedrà come produttrice e interprete principale.