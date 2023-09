Qual è stata la peggior esperienza di Ian McKellen sul set? Lo rivela l'attore

Dopo aver vissuto le incredibili avventure de Il Signore degli Anelli, le atmosfere taglienti di X-Men, Ian McKellen ne ha viste davvero di tutte sul grande schermo. Eppure i suoi primi passi nel mondo del cinema sono legati alla peggior esperienza cinematografica dell'attore.

In 54 anni di carriera, l'attore ha dato il volto all'iconico Gandalf rifiutando qualsiasi etichetta - a Ian McKellen non è mai importato che Il Signore degli Anelli potesse essere politicamente scorretto - è stato il primo Magneto di X-Men, ha preso parte a pellicole di ogni genere. Eppure McKellen non dimenticherà mai l'esperienza in La Fortezza di Michael Mann, thriller di guerra di cui l'attore fu protagonista nel 1983. Mai dire a Ian McKallen cosa non fare: un'indicazione di Mann ruppe l'equilibrio sul set e portò l'attore a definire La Fortezza la peggior esperienza della sua carriera.

"Michael Mann mi ha detto: 'Stai interpretando questo rumeno.' Così sono andato in Romania per interpretarlo al meglio - ha raccontato l'attore in un'intervista a Variety - e ho imparato a parlare con un accento rumeno. Poi il primo giorno di riprese, Michael mi ha detto che voleva che parlassi con un accento di Chicago. Beh, non potevo farlo, e da lì in poi le cose sono peggiorate".

Tra i prossimi progetti di Ian McKellen c'è The Critic, nuovo thriller di Anand Tucker: e speriamo che nessuno chieda sul set a McKellen di parlare con un accento diverso!