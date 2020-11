Qual è il patrimonio di Steven Spielberg? Ecco a quanto ammonta il capitale del regista

Partiamo da un presupposto piuttosto ovvio: se sei uno dei registi e produttori più importanti della storia di Hollywood, qualche spicciolo dovrai pur averlo messo da parte. Meno ovvia è, però, la risposta ad un'altra domanda: chi sono i signori del cinema più ricchi? Beh, uno dei nomi in gioco è decisamente facile da indovinare.

Stiamo parlando di Steven Spielberg: da Indiana Jones a Jurassic Park, il nostro ha le mani in pasta in gran parte della più fortunata produzione hollywoodiana dagli anni '70 ad oggi e sembra ancora non averne abbastanza, se pensiamo che negli ultimi 5 anni l'abbiamo visto sbarcare in sala con roba come Il Ponte delle Spie, Il Grande Gigante Gentile, The Post e Ready Player One.

Il buon Steven ha dunque avuto modo di guadagnare un bel po' nel corso della sua carriera e, infatti, figura nella top 5 dei più ricchi di Hollywood: Spielberg, per la precisione, occupa il secondo posto in classifica grazie al suo rispettabilissimo patrimonio di circa 3,6 miliardi di dollari (equivalenti a 3,3 miliardi di euro), dietro soltanto al suo collega e amico George Lucas che fa da capolista grazie ai suoi 6,2 miliardi di dollari (in questo caso, però, fa la differenza la clamorosa cessione di Lucasfilm a Disney).

Insomma, noi comuni mortali non possiamo far altro che fare i nostri complimenti al caro Steven e augurarci che possa continuare a sfornare capolavori ancora per tanti anni a venire! L'ispirazione, d'altronde, sembra proprio non mancare.