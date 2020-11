Qual è l'ordine dei film di Fast & Furious? Scopriamo la saga con Vin Diesel e Paul Walker

Proprio come accade con il Marvel Cinematic Universe, anche con i film della saga di Fast & Furious bisognerebbe seguire un ordine preciso di visione lungo i nove episodio finora usciti, spin-off inclusi.

Seguendo l'ordine temporale di uscita al cinema, infatti, abbiamo un elenco disposto in questo modo:

Fast and Furious (2001) 2 Fast 2 Furious (2003) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) Fast & Furious - Solo parti originali (2009) Fast & Furious 5 (2011) Fast & Furious 6 (2013) Fast & Furious 7 (2015) Fast & Furious 8 (2017) Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) Fast & Furious 9 (in uscita nel 2021) Fast & Furious 10 (ufficialmente confermato) Fast & Furious 11 (annunciato come ultimo capitolo)

Il personaggio di Han, tuttavia, è la causa di 'un'alterazione temporale' del franchise (per motivi che non vogliamo spoilerarvi, nel caso in cui non abbiate ancora visto i film di Fast & Furious), alterazione temporale che ad oggi impone questo ordine di visione:

Fast and Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

Fast & Furious - Solo parti originali (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Non sappiamo se questo ordine sarà alterato con i prossimi tre capitoli, ma ricordiamo che il franchise si espanderà anche con ulteriori spin-off, tra i quali Hobbs & Shaw 2.