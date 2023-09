Qual è l'ordine cronologico di Fast & Furious X? The Rock complica le cose

Il ritorno di The Rock in Fast & Furious 10 ha sorpreso gli spettatori, ma rende la successione temporale nel franchise sempre più complicata (soprattutto alla luce dello spin-off di Luke Hobbs). Proviamo a chiarire insieme la situazione.

Sappiamo che il nuovo spin-off debutterà prima di Fast & Furious 11, ma, considerando l'enorme cliffhanger al termine del capitolo precedente, resta da chiedersi come collocare Dante nella successione più in generale. Da un lato, potrebbe esserci un ulteriore salto temporale; dall'altro, Dante non può morire perché rimane l'antagonista principale per il resto della trilogia di Fast X.

Un'altra soluzione è risolvere il cliffhanger prima del debutto di Fast & Furious 11... ma la scelta appare azzardata, e per più di una motivazione; innanzitutto, indebolirebbe drasticamente l'impatto del prossimo capitolo della saga, senza contare l'interruzione dello slancio avviato con Fast X. Prevediamo una morte di Hobbs? Di certo, uno sviluppo simile rappresenterebbe un'ingloriosa sorte.

Riguardo lo spin-off su The Rock, i dati a nostra disposizione sono ancora pochi: sappiamo soltanto che non sarà in alcun modo un sequel di Shaw and Hobbes, e che costituirà il raccordo tra il decimo e l'undicesimo capitolo – a proposito: ecco quando uscirà Fast & Furious 11. Al momento, ulteriori informazioni sulla trama rimangono ignote: siamo però certi che The Rock riuscirà a regalarci un'altra delle sue splendide interpretazioni.

E voi cosa ne pensate? In che modo lo spin-off di Luke Hobbs potrà inserirsi nella saga? Inoltre, si accettano suggerimenti su come riuscirà a non complicare ulteriormente la concatenazione temporale. Fatecelo sapere nei commenti!