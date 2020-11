Qual è l'ordine dei 22 film del Marvel Cinematic Universe?

Ben 12 anni fa Iron Man dava il via a quello che sarebbe diventato uno dei franchise (se non IL franchise) più popolari di sempre: il Marvel Cinematic Universe ha toccato ormai quota 22 film, tra continui andirivieni temporali che non mancano di disorientare ancora oggi i fan che tentano solo ora di approcciare il mondo degli Avengers. Iron Man

L'epopea degli eroi Marvel, d'altronde, copre quasi un secolo di storia raccontata in maniera non proprio lineare. A questo punto, dunque, si pone la fatidica domanda a cui i fan di Star Wars sono abituati a rispondere da decenni: meglio guardare i film in ordine d'uscita o in ordine cronologico?

Noi, nel dubbio, vi riportiamo qui i 22 film del Marvel Cinematic Universe ordinati seguendo la linea temporale degli eventi narrati: si apre quindi con Captain America - Il Primo Vendicatore, ambientato nel corso della seconda guerra mondiale, e si prosegue con gli anni '90 raccontatici dall'esordio di Brie Larson in Captain Marvel.

Seguono, nell'ordine: Iron Man 2, L'incredibile Hulk, Thor, Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Guardiani della Galassia Vol. 2, Ant-Man, Captain America: Civil War, Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame r, finalmente, Spider-Man: Far From Home.

Di questi tempi, d'altronde, il tempo libero non manca di certo: perché allora non concedersi un rewatch integrale dell'MCU? Per quanto riguarda il futuro, intanto, una fan-art ha immaginato gli Avengers della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.