Qual è la nuova top10 di Netflix? Scopriamo i film più popolari di oggi

Arrivati alla fine di questa prima e ricchissima settimana di giugno 2021, scopriamo insieme quali sono i film più visiti su Netflix Italia negli ultimi giorni grazie alla solita rassegna della Top 10 del servizio streaming online, questa volta occupata da 7 serie televisive originali e 3 lungometraggi (non solo originali).

Il primo posto è occupato dalla seguitissima Lucifer, arrivata alla seconda parte della sua quinta e penultima stagione, seguito poi dai nuovi episodio di Summertime (seconda stagione) e dalla novità originale seriale più interessante del momento, Sweet Tooth, che occupa il terzo posto in classifica Top della giornata.



Passando ai film, al quarto posto della Top 10 troviamo Xtremo di Daniel Benmayor, thriller d'azione dai ritmi serratissimi che racconta di un ex sicario deciso a vendicarsi del letale fratellastro con l'aiuto della sorella e di un problematico teenager. Al quinto posto troviamo invece l'adattamento cinematografico di Baywatch con Dwayne Johnson, uscito al cinema nel 2017 e tradotto sul grande schermo come una commedia vietata ai minori con momenti hot, muscolari e anche demenziali.



Infine in settima posizione c'è Il Divin Codino di Letizia Lamartire, biopic dedicato alla vita di Robert Baggio centrato su quel mitico e indimenticabile rigore sbagliato ai Mondiali del 1994 in USA, a Pasadena.