Qual è il migliore film di Fast & Furious? La saga in base ai voti della critica!

Mentre Fast & Furious 9 continua a guidare il box office USA, e in attesa di poterlo vedere finalmente anche nelle sale italiane il prossimo agosto, scopriamo insieme quali sono i migliori e i peggiori capitoli dell'adrenalinica saga action secondo la critica.

Come sempre, per farlo abbiamo preso in esame i voti assegnati dalla stampa e raccolti dagli aggregatori di recensioni più utilizzati al mondo, Rotten Tomatoes e Metacritic, che confermano entrambi quanto sancito dalla classifica degli incassi della saga: oltre che dal pubblico, il capitolo più amato dalla critica risultata infatti il Fast & Furious 7 di James Wan, mentre tra i meno apprezzati troviamo 2 Fast 2 Furious e Fast & Furious 6 - Solo parti originali.

Di seguito potete trovare le classifiche complete:

Rotten Tomatoes

Fast & Furious 7 (82%) Fast & Furious 5 (77%) Fast & Furious 6 (70%) Fast & Furious - Hobbs & Shaw (67%) Fast & Furious 8 (67%) Fast & Furious 9 - The Fast Saga (60%) Fast and Furious (54%) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (38%) 2 Fast 2 Furious (36%) Fast & Furious - Solo parti originali (28%)

Metacritic

Fast & Furious 7 (67) Fast & Furious 5 (66) Fast & Furious 6 (61) Fast & Furious - Hobbs & Shaw (60) Fast & Furious 9 (58) Fast & Furious - Solo parti originali (58) Fast and Furious (58) Fast & Furious 8 (56) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (45) 2 Fast 2 Furious (38)

Siete d'accordo con queste liste? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Vin Diesel ha confermato l'arrivo di uno spin-off di Fast & Furious con protagonista Charlize Theron.