Qual è il migliore film di Batman? Tutti i voti della saga dal peggiore al migliore!

The Batman sta per uscire nei cinema italiani, e in attesa della data del lancio - fissata per il 3 marzo - riviviamo insieme tutta la saga del Cavaliere Oscuro attraverso i voti della critica dal peggiore al migliore.

Ecco qui la classifica dei film di Batman in base ai voti di Rotten Tomatoes, che rappresentano la percentuale di 'si' e 'no' assegnati ad un'opera in base ai voti positivi e a quelli negativi accumulati nelle varie recensioni:

Batman & Robin di Joel Schumacher - 12%

Batman v Superman Dawn of Justice di Zack Snyder -29%

Batman Forever di Joel Schumacher - 39%

Batman di Tim Burton - 72%

Batman: The Movie di Leslie H. Martinson - 79%

Batman Returns di Tim Burton - 80%

Batman Begins di Christopher Nolan - 84%

The Dark Knight Rises di Christopher Nolan - 87%

The LEGO Batman Movie di Chris McKay- 90%

The Dark Knight di Christopher Nolan - 94%

Qui, invece, la classifica dei film di Batman in base ai voti di MetaCritic, che fa una media precisa dei voti assegnati da ogni singola recensione:

Batman & Robin di Joel Schumacher - 28

Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder - 44

Batman Forever di Joel Schumacher - 51

Batman Returns di Tim Burton - 68

Batman di Tim Burton - 69

Batman: The Movie di Leslie H. Martinson - 71

Batman Begins di Christopher Nolan - 70

The LEGO Batman Movie di Chris McKay - 75

The Dark Knight Rises di Christopher Nolan - 78

The Dark Knight di Christopher Nolan - 84

In attesa di scoprire i punteggi totalizzati da The Batman, in un gioco senza pretese che lascia il tempo che trova ma che diverte gli appassionati da sempre, vi ricordiamo che i film di Batman sono disponibili su Sky e NOW, con una canale speciale dedicato al supereroe in onore dell'uscita di The Batman.