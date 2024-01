Qual è la miglior scena dello Spider-Man di Tom Holland? I fan hanno scelto

Tom Holland è diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo del giovane Peter Parker nei film del Marvel Cinematic Universe. Nell'ultimo capitolo della trilogia dedicata al personaggio, Spider-Man: No Way Home, ci sono diverse sequenze definite iconiche dai fan dell'Uomo Ragno. Ma qual è la miglior scena dello Spider-Man/Holland?

Tom Holland ha debuttato nel ruolo di Spider-Man nel 2016 in Captain America: Civil War e dopo aver combattuto al fianco degli altri Avenger si è costruito un proprio spazio nel franchise con un'intera trilogia.

Sui social i fan hanno votato la miglior sequenza di Spider-Man/Holland e a sorpresa la più gettonata è inserita in Spider-Man: Homecoming: la scena mostra Peter Parker (Holland) intrappolato sotto le macerie e in cerca di aiuto. Nonostante avesse già acquisito una forza sovrumana a causa del morso del ragno, Parker mancava ancora della determinazione e della forza di volontà per trasformarsi in un vero supereroe. Non perdetevi le sei curiosità su Spider-Man: Homecoming, diretto da Jon Watts, che ha diretto anche i successivi due capitoli.



Una scena complicatissima da girare, quella sotto le macerie, come ha raccontato lo stesso Holland:"È stata la scena più difficile da girare. Per entrare lì, nel set reale, è stata una missione. Uscire era ancora più spaventoso. L'abbiamo girata tre o quattro volte. È stato così brutale girare quella scena. Ma detto questo, è stato così incredibile".



Su Everyeye recuperate la recensione di Spider-Man: Homecoming, il primo film della trilogia del Marvel Cinematic Universe.