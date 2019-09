Qual è stato il miglior film del secolo? Ecco le preferenze dei registi internazionali

Mentre attendiamo il 2020 per stilare le classifiche dedicate ai miglior film del decennio, il Guardian ha chiesto ad alcuni tra i registi più acclamati in circolazione di indicare la loro pellicola preferita di tutto il 21esimo secolo

Da Mike Leigh a Barry Jenkins, passando per Hirokazu Kore-eda, Pawel Pawlikowski e il nostro Paolo Sorrentino, ecco alcune delle opere che più hanno conquistato i grandi esponenti del cinema internazionale nel corso degli ultimi diciannove anni.

Barry Jenkins

Silent Light (2007) di Carlos Reygadas

Andrew Haigh

Uzak (2002) di Nuri Bilge Ceylan

Hirokazu Kore-eda

Secret Sunshine (2007) di Lee Chang-Dong

Joanna Hogg

Margaret (2011) di Kennet Lonergan

Mike Leigh

La morte del signor Lazarescu (2005) di Cristi Puiu

Richard Linklater

The Three of Life (2011) di Terrence Malick

Kenneth Lonergan

Parla con lei (2002) di Pedro Almodovar

Lucrecia Martel

Familia sumergida (2018) di Maria Alche

Steve McQueen

Café Lumière (2003) di Hou Hsiao-hsien

Joshua Oppenheimer

Storie - Racconto incompleto di diversi viaggi (2000) di Michael Haneke

Dogtooth (2009) di Yorgos Lanthimos

Lazzaro felice (2018) di Alice Rohrwacher

Import/Export (2007) di Ulrich Seidl

Nessuno lo sa (2004) di Hirokazu Kore'eda

Laszlo Nemes

Meek's Cutoff - Il sentiero di Meek (2010) di Kelly Reichardt

Trey Parker e Matt Stone

Mad Max: Fury Road (2015) di George Miller

Pawel Pawlikowski

La cienaga (2000) di Lucrecia Martel

La morte del signore Lazarescu (2005) di Cristi Puiu

You, the Living (2007) di Roy Andersson

Silent Light (2007) di Carlos Reygadas

C'era una volta in Anatolia (2011) di Nuri Bilge Cayelan

El abrazo de la serpiente (2015) di Ciro Guerra

Sarah Polley

La vita nascosta - Hidden Life (2019) di Terrence Malick

Paolo Sorrentino

The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese

Michael Winterbottom

Theo Who Lived (2016) di David Schisgall

Siete d'accordo con le scelte dei cineasti? O avete in mente qualche altro film? Diteci le vostre preferenze, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Curiosamente in questa lista è presente un film del 2019 che non è ancora arrivato in Italia, ovvero la nuova opera di Terrence Malick: guardate il trailer italiano di Hidden Life uscito nei giorni scorsi.