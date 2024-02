Qual è il miglior film in assoluto di Steven Spielberg? Lo svela Steven Spielberg

Dopo aver osannato La zona d'interesse di Jonathan Glazer, il regista Steven Spielberg ha rivelato qual è, secondo il suo modestissimo parere, il miglior film in assoluto diretto da Steven Spielberg.

Incontri ravvicinati del terzo tipo? Indiana Jones? Jurassic Park? Minority Report? Munich? Salvate il soldato Ryan? Lo squalo? La lista sarebbe infinita, considerato il nome di cui stiamo parlando, ma per fortuna nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter Steven Spielberg è apparso molto deciso quando è stato chiamato a scegliere. E la scelta di Spielberg sul miglior film di sempre diretto da Spielberg è ricaduta su...

"Schindler's List è il miglior film che ho mai fatto", ha dichiarato l'autore. "È il miglior film che abbia mai realizzato. Non voglio dire che sia il miglior film che mai realizzerò, perché sono ancora in attività! Ma attualmente credo che sia il mio film più bello, e sicuramente è il lavoro di cui sono più orgoglioso."

Oltre al giudizio del suo attore, Schindler's List è il miglior film di Spielberg anche dal punto di vista dei premi: con 12 nomination agli Oscar è quello con il maggior numero di candidature, a pari merito con Lincoln, ma il film con Daniel Day Lewis vinse solo due statuette (per le scenografie e per il miglior attore) mentre quello con Liam Neeson fece piazza pulita vincendo montaggio, colonna sonora, scenografia, fotografia, sceneggiatura non originale, regia e miglior film dell'anno, entrambi a Spielberg come regista e come produttore.

