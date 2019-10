Qual è stato per James Gunn il film sui Guardiani più divertente da girare?

Ci sono domande a cui è sempre difficile dare una risposta: per un regista, ad esempio, non sarà mai troppo facile scegliere la preferita tra le sue opere (se parliamo di opere riuscite bene, almeno!). Cos'avrà risposto James Gunn, allora, quando gli è stato chiesto quale dei due Guardiani della Galassia si sia più divertito a girare?

A dirla tutta non sembra che il regista di The Suicide Squad abbia avuto bisogno di troppo tempo per rifletterci: "Direi il Vol.1 per il mio stato interiore. Ma entrambi sono stati davvero difficili e anzi, non metterei 'divertente' in cima alla lista delle caratteristiche. Attualmente mi sto esercitando molto sul riuscire a godermi il processo di lavorazione" ha spiegato Gunn.

Il regista, che dopo la parentesi con DC si occuperà anche di Guardiani della Galassia Vol.3, ha poi approfondito il discorso sul livello di sfida presentato da entrambi i film realizzati finora con Marvel: "Guardiani della Galassia Vol.1 è stato particolarmente spaventoso perché non sapevo come le persone avrebbero reagito a quell'atmosfera. Vol.2 è stato più difficile a causa della mia condizione mentale" ha concluso Gunn.

Il regista ha recentemente anche anticipato l'entrata in scena di Nova in Guardiani della Galassia Vol.3. Nel prossimo film sui Guardiani, inoltre, assisteremo probabilmente ad un cambiamento di una dinamica ben consolidata tra Quill e i suoi compagni di viaggio.