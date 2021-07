Qual è l'immagine più bella de Il signore degli anelli di Peter Jackson? Parliamone

Qual è l'immagine più bella de Il signore degli anelli? La trilogia di Peter Jackson è tornata al cinema in Italia, e per essere a fianco a voi nel nuovo viaggio attraverso la Terra di Mezzo vogliamo analizzare brevemente un momento topico della saga tratta da JRR Tolkien.

Come abbiamo visto nel nostro Everycult su La compagnia dell'anello di recente pubblicazione, Il Signore degli Anelli è a tutti gli effetti un unico film: così è stato follemente concepito e miracolosamente girato ed è per questo che, volendo, lo si potrebbe anche montare (e guardare) nella sua interezza senza alcun problema, solo per questioni logistiche ed obblighi distributivi si è optato per una divisione in tre parti. Ne consegue che, al di là dei gusti personali, il capitolo più bello è sempre quello che si sta guardando in quel momento: la storia è una sola, gli intermezzi a separarne i capitoli due.

Però La compagnia dell'anello ha quella che potrebbe essere l'immagine più bella e significativa di tutta la trilogia. Potete vederla nel frame in calce all'articolo: una finta soggettiva di Frodo (il punto di vista è solo quello della camera, e quindi dello spettatore, che utilizza Frodo come accesso a tutta la storia) col vero protagonista in primo piano (l'anello) e l'antagonista sullo sfondo, proposto come un trasparente o un totale (esiste solo il Male al mondo, come dirà Sauron poco più avanti? Forse, ma forse anche no). Un antagonista che però è anche un occhio: un occhio che guarda, che guarda in camera come noi guardiamo lui nello schermo; e in mezzo, tra quell'occhio e il nostro occhio, l'anello, un protagonista che seduce e corrompe, che nel corso del film crea divisioni e dualità, che soprattutto trasforma gli sguardi sul mondo e il modo di vedere le cose. Un protagonista del quale bisogna liberarsi prima che il nostro punto di vista diventi identico a quello di chi ci sta guardando, l'antagonista.

Un gioco di specchi e di sguardi, che riflette la morale al centro della favola de Il signore degli anelli: il valore degli sforzi che servono per resistere di fronte al male, per non farsi sedurre da esso nonostante tutto.

Ma ora, diteci: qual è la vostra immagine preferita de Il signore degli anelli? Fatecelo sapere nei commenti!