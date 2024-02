Qual è l'horror a cui si ispira Povere creature? Non solo Frankenstein

Un film denso come Povere creature ha diversi lungometraggi precedenti che lo hanno ispirato. Fra tutti viene in mente la filmografia dedicata al mostro di Frankenstein, eppure non è quello il primo film horror a cui si rifà.

Il direttore della fotografia di Povere creature, Robbie Ryan, ha infatti commentato che il film a cui si sono ispirati di più è Dracula di Bram Stoker, lungometraggio del 1992 diretto da Francis Ford Coppola. Soprattutto per quanto riguarda gli effetti prostetici e le prospettive della macchina da presa.

Quando raccontavamo come hanno ricreato le città in Povere creature infatti vi dicevamo che, soprattutto sulla nave, i giochi prospettici erano tantissimi per far sembrare i set più grandi di quello che erano. E infatti proprio il set della nave è quello che più si avvicina al lavoro enorme fatto dalla produzione del Dracula di Bram Stoker.

Perciò l'impianto registico e visivo di Povere creature è modellato su quello del Dracula di Coppola, richiamando soprattutto l'atmosfera gotica con il bianco e nero iniziale, i set ricreati in studio e gli effetti prostetici del trucco e dei costumi, vera grande punta di diamante del lungometraggio horror con protagonista Gary Oldman nei panni del Conte Dracula.

E voi la sapevate questa sul film? Conoscete il romanzo originale da cui è tratto Povere creature? Diteci tutto nei commenti!