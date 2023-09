Qual era il finale alternativo di Elemental? Scoprite questa incredibile scena mai vista

Qual era il finale alternativo di Elemental? All'interno dell'articolo vi raccontiamo la scena mai vista che avrebbe dovuto concludere la prima, acclamata commedia romantica animata dei Pixar Animation Studios.

Come saprete, la trama di Elemental racconta la storia d'amore tra Amber e Wade, una ragazza di fuoco e un ragazzo di acqua che, nella cornice della splendida Element City - una metropoli in cui i quattro elementi vivono in altrettanti quartieri ben distinti - cominceranno a frequentarsi e conoscersi meglio fino a che l'amore non li porterà a superare le differenze che li separano. Il film si conclude con Amber e Wade che decidono di lasciare Element City per andare, insieme, alla scoperta del mondo, tuttavia originariamente la Pixar aveva pensato una scena finale molto diversa.

Come svelato dagli sceneggiatori del film John Hoberg e Kat Likkel in un'intervista con The Direct, infatti, è stata realizzata anche una sequenza nella quale alla fine di Elemental viene svelato che Amber e Wade sono diventati genitori: il loro bambino, figlio di acqua e fuoco, è definito dai due autori come 'bimbo vapore', e l'idea nacque appositamente per piantare i primi semi in vista di un possibile sequel di Elemental. Tuttavia, il team di produzione alla fine ha deciso di tagliare la sequenza, nella speranza però di poter raccontare questa nuova fase della relazione tra Amber e Wade in un prossimo progetto.

Elemental è ora disponibile in streaming in esclusiva su Disney+.