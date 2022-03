Qual è il film più visto di tutti i tempi? La risposta vi spiazzerà completamente

Ieri abbiamo iniziato il nostro cammino verso gli Oscar 2022 raccontandovi quanto guadagna un film o un attore che vince agli Oscar, ma oggi lasciamo da parte i soldi per concentrarci su altri numeri: qual è il film più visto di tutti i tempi, lo sapete?

Ebbene, la risposta vi stupirà sicuramente: tenete bene a mente che non stiamo parlando di incassi o di biglietti strappati, ma del numero di volte che un film è stato visto, indipendentemente dal luogo o dal mezzo della visione (sala cinematografica, televisione, vhs, dvd, bluray ecc). Dunque, no: Avatar, Avengers: Endgame e Titanic non sono i film più visti di sempre, anche se sono di gran lunga quelli che hanno incassato di più al cinema, anche perché il prezzo del biglietto oggi è almeno quindici volte più costoso rispetto al passato. E neanche a Via col vento spetta questo record: il film del 1939 è quello che ha strappato più biglietti in totale, ma un film da parecchi anni a questa parte può essere visto anche lontano dal grande schermo.

Nel 1977 arrivarono le VHS, nello stesso anno in cui uscì un certo primo capitolo di una certa saga ambientato in una certa galassia lontana lontana ... ma ancora una volta non ci siamo: nonostante le cifre record di vendite di vhs, laserdisc, ridistribuzioni al cinema, dvd e bluray, neanche Star Wars è il film più visto di sempre, neanche se ogni 4 maggio, in occasioni dello Star Wars Day, milioni di persone rivedono i film della saga. Ma ci siamo quasi ...

Perché in realtà il film più visto di sempre è Jesus, uscito nel 1979 per la regia di John Krish e Peter Sykes: nonostante una dubbia qualità artistica e un pessimo risultato al box office ai tempi della sua distribuzione originale, Jesus è diventato il film più visto di tutti i tempi nel corso degli anni, e secondo un'indagine del New York Times pubblicata all'inizio degli anni 2000 avrebbe raggiunto oltre 3 miliardi di fedeli, che lo avrebbero guardato per un totale di 5 miliardi di volte. In base al Jesus Film Project, una società di ricerca fondata per tenere traccia della diffusione del film, tra il 1979 e il 2018 Jesus ha ha raggiunto i 8 miliardi di visualizzazioni, tra proiezioni in sala, servizi di streaming e altre app.

Inoltre, Jesus è anche il film più tradotto della storia del cinema: ovviamente ci vuole ogni tipo di pubblico per arrivare a 8 miliardi di visualizzazioni, e in base alle statistiche Jesus è l'unico film sottotitolato in più di 1000 lingue, e ad oggi è riuscito a 'mostrarsi' in 1600 lingue diverse in tutto il mondo.

