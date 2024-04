Qual è il film che Steven Spielberg ha visto più volte nella sua vita?

E voi sapreste rispondere a questa domanda? Qual è il film che avete visto più volte nel corso della vostra vita? Steven Spielberg conosce benissimo la risposta, motivata ovviamente da grandissimo cinefilo quale è.

Il lungometraggio in questione è Lawrence d'Arabia, kolossal storico diretto da David Lean del 1962. Uno dei grandi capolavori della Storia del Cinema, vincitore di sette Premi Oscar e spesso nelle classifiche dei film da vedere almeno una volta nella vita.

La domanda è stata posta a Steven Spielberg durante un'intervista fatta con Stephen Colbert, e il regista non ha avuto dubbi o esitazioni nella risposta. Per lui Lawrence d'Arabia è uno dei film più audaci che abbia mai visto, perché è un ritratto profondamente dettagliato di un uomo solo, che non sa nulla di sé stesso. Stando a Spielberg l'identità del protagonista nasce da quello che le persone dicono di lui o scrivono di lui, ma Thomas Edward Lawrence non ha familiarità con sé stesso, nonostante tutto.

"Quella piccola storia personale poteva essere raccontata con tanti primissimi piani" aveva commentato Steven Spielberg, "ma è contrapposta a sfondi giganteschi fra i più spettacolari che abbia mai visto al cinema. È una giustapposizione fra il piccolo e il gargantuesco".

Una definizione perfetta della magnificenza di Lawrence d'Arabia, che Steven Spielberg sintetizza così, ricordandoci perché quel film è così importante.

E voi invece sapreste rispondere alla domanda? Siete d'accordo con Steven Spielberg? Diteci la vostra nei commenti, intanto sapevate che Steven Spielberg è fra i registi più ricchi del mondo? E se volete qualche curiosità in più ecco come ha fatto Steven Spielberg a girare Jurassic Park e Schindler's List in un anno.

Su Wish - Bd è uno dei più venduti di oggi.