Qual è il film più visto su Sky nel 2023? Abbiamo un vincitore dell'ultimo secondo

Qual è il film più visto su Sky nel 2023? Mentre C'è ancora domani riscriveva la classifica dei migliori incassi all-time in Italia, un altro film negli stessi giorni siglava un nuovo record per la programmazione televisiva.

Stiamo parlando della nuova commedia Tre di troppo di Fabio De Luigi, sia regista che interprete al fianco di Virginia Raffaele: secondo i nuovi dati forniti, infatti, il film si attesta come miglior première nel 2023 su Sky, grazie ad un totale di 627 mila spettatori medi complessivi tra Sky Cinema Uno, Sky Cinema Christmas, Sky Uno/+1, on demand, con 1,2 milioni di contatti unici e una eccellente permanenza al 51%. Il titolo, proposto la sera di Natale, è un’irriverente pellicola in cui una coppia che non desidera figli si ritrova - a causa di un incantesimo – con tre bambini in casa.

Protagonista con Fabio De Luigi è Virginia Raffaele, entrambi affiancati da un cast che comprende anche Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Marina Rocco e Fabio Balsamo. La sceneggiatura è firmata da Michele Abatantuono, Lara Prando e Fabio De Luigi. Prodotto da Warner Bros, Entertainment Italia, Colorado Film Production e Alfred Film, Tre di troppo è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Warner Bros Pictures.

Se siete interessati, su Everyeye potete recuperare il trailer ufficiale di Tre di troppo.