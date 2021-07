Qual è il primo film di Rachel Weisz? Ecco com'è diventata famosa la star di Black Widow

Rachel Weisz è ormai da tempo una delle stelle più luminose del firmamento hollywoodiano: l'attrice sbarca oggi in sala con Black Widow in compagnia di colleghe altrettanto talentuose come Scarlett Johansson e Florence Pugh, ma quanti fan ricordano con esattezza i primi successi della star del Marvel Cinematic Universe?

Classe 1970, la nostra Rachel muove i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie ad alcune produzioni televisive: l'esordio sul grande schermo avviene però nel 1995 grazie a Death Machine, film di Stephen Norrington che narra la storia di un folle scienziato che scatena la furia di un terribile cyborg.

Il successo vero e proprio, però, sarebbe arrivato di lì a qualche anno: dopo alcune collaborazioni di prestigio (nel 1996 è la volta di Io Ballo da Sola, per la regia di Bernardo Bertolucci), la carriera di Weisz esplode definitivamente soltanto nel 1999, anno in cui la troviamo al fianco di Brendan Fraser ne La Mummia, il film di Stephen Sommers che sul finire dello scorso millennio riscosse uno straordinario successo diventando nel giro di pochi anni un piccolo cult.

E voi, quando avete scoperto il talento di Rachel Weisz? Fatecelo sapere nei commenti! Nel giorno del ritorno in sala dell'MCU, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di Black Widow.