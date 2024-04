Qual è il film preferito di Colin Farrell? Lo svela la star:'L'ho visto milioni di volte'

In una recente intervista, Colin Farrell ha risposto ad una domanda che non gli era mai stata posta prima, come ha raccontato lui stesso. L'attore ha svelato il titolo del film che ha visto maggiormente nel corso della sua vita, raccontando anche il motivo per il quale è un grande appassionato proprio di quel lungometraggio.

In occasione di una chiacchierata in merito alla sua ultima serie tv di Apple TV+, Sugar, Colin Farrell ha dichiarato di essere un grande appassionato del primo film del franchise Ritorno al futuro, con protagonista Michael J. Fox.



"Beh, accidenti, faccio questo lavoro da venticinque anni e nessuno me l'ha mai chiesto" ha esordito Farrell "Il film che ho visto di più è probabilmente Ritorno al futuro, il primo".

Nonostante ami il terzo capitolo della trilogia, Farrell sostiene che il primo è imbattibile:"Amo il terzo, c'è un sacco di divertimento. Semplicemente torno sempre al primo film. I miei figli sono cresciuti con il primo". Colin Farrell ha svelato anche il suo Batman preferito e una serie di altre passioni cinematografiche.



Steven Spielberg è un'altra grande passione di Farrell, con film come Lo squalo, E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Per non parlare di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino:"È meraviglioso, penso sia il suo più divertente".

