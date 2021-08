Qual è il film perduto di Steve McQueen? Scoprite Day of the Champion, su Sky e streaming

Qual è il film perduto di Steve McQueen?: è una domanda alla quale prova a rispondere il documentario Steve McQueen - Il film perduto, che ricostruisce i retroscena del famoso Day of the Champion, l'opera mai realizzata dal compianto divo di Hollywood.

Il docu-film andrà in onda il 28 agosto su Sky Documentaries, e sarà disponibile anche in on demand su Sky e in streaming su NOW: nel 1965, il tentativo di Steve McQueen di fare un film sulla Formula 1 venne abbandonato a metà durante le riprese, e il docu-film cerca di rimetterne insieme i pezzi.

L'ultimo film di Steve McQueen si intitola Day Of The Champion, ed è stato girato in Europa tra il 1965 e il 1966. Per molti anni si è pensato che tutto il materiale proveniente dalle sessioni di riprese fosse andato perduto, ma pochi mesi fa vennero rinvenute delle bobine di pellicola a colori 35mm. Questi filmati sono solo una parte di questa storia. Il racconto accende una battaglia tra due grandi studios hollywoodiani, entrambi pronti a fare lo stesso film allo stesso tempo. Il soggetto? Il pericolo e il fascino delle corse automobilistiche di Formula 1. Accanto al film a colori salvato ci sono centinaia di fotografie on-set, molte delle quali catturano immagini candide e inedite di McQueen stesso. Il documentario è narrato, nella versione originale, dal leggendario presentatore di talk show americano e comico David Letterman: "The King Of Late Night” è un grande fan di Steve McQueen e porta a questa storia una prospettiva personale. Tra le altre voci che aiutano a raccontare questa favola della vecchia Hollywood ci sono il tre volte campione del mondo di F1 Sir Jackie Stewart e i membri della troupe da Day Of The Champion, che sono stati chiamati a svelare i segreti delle campagne di Hollywood tra i due film concorrenti. Anche gli esperti cinematografici James King e la Christina Newland del Guardian offrono prospettive interessanti, mentre il biografo britannico di McQueen, Richard Sydenham, rivela degli aneddoti inediti circa l'icona di Hollywood, che danno vita a questa storia straordinaria.

