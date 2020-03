Ecco qual è stato il film Marvel più divertente da girare per Mark Ruffalo

Nel corso del suo intervento al Chicago Comic & Entertainment Expo, Mark Ruffalo ha affrontato una serie di argomenti cari ai fan del Marvel Cinematic Universe. L'attore che ha prestato il volto a Hulk ha confessato tra le alte cose quale eroe Marvel avrebbe voluto interpretare e ha risposto anche a una domanda su quale sia il suo film preferito.

Se non altro, dal punto di vista del divertimento sul set. Dal pubblico, infatti, qualcuno gli ha chiesto a quale film del MCU abbia lavorato con più piacere. A sorpresa, Mark Ruffalo non ha citato uno dei film "di gruppo" degli Avengers, ma Thor: Ragnarok del 2017. E ha motivato la sua scelta parlando delle tantissime risate che lui, Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Tom Hiddleston si sono fatti sul set.

"È difficile. Ma quello che è stato il più divertente, solo perché ho dovuto fare così tanto è stato Thor: Ragnarok" ha rivelato, esprimendosi in termini entusiastici anche sul regista, fresco di premio Oscar, Taika Waititi. "Fondamentalmente eravamo in tre o quattro e in pratica improvvisavamo. Taika è così geniale e divertente. Quello è stato probabilmente il mio preferito solo per l'esperienza."

La scelta però è veramente complicata. "Ma sai, quando vedi, quando sei in una stanza e ogni personaggio della Marvel è intorno a te, è anche sbalorditivo e divertente. È come per i miei figli, sono tutti figli miei, come puoi chiedermi: Chi è il tuo bambino preferito? Li adoro tutti, tutte le piccole strane qualità idiosincratiche."

Merk Ruffalo si è poi dilungato sul ruolo di Hulk in Avengers: Endgame e sul suo arco narrativo nella saga degli Avengers. "È stato divertente. Sono stato fortunato perché l'arco di Banner e Hulk in tutti i film è stato piuttosto diverso. Ho interpretato tre personaggi, ed era pianificato per essere esattamente così."