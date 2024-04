Qual è l'ultimo film di Johnny Depp? L'attesissimo ritorno sul grande schermo

Il grande ritorno di Johnny Depp si è finalmente concretizzato: il film che ha segnato la ricomparsa dell’attore sul grande schermo è Jeanne du Barry, diretto e interpretato da Maïwen. Al suo fianco, in forma smagliante, troviamo un Johnny Depp che ha ricevuto una standing ovation a Cannes 2023 proprio per l’interpretazione nella pellicola.

Diretto dalla regista, produttrice e attrice Maïwenn, il drama ambientato nel XVIII secolo segue la sfortunata storia d’amore tra re Luigi XV (Depp) e Jeanne Vaubernier (Maïwenn), una donna della classe operaia determinata a scalare la gerarchia sociale. L’amante di Jeanne, il conte du Barry (Melville Poupaud), la presenta al re Luigi XV tramite l’influenza del duca di Richelieu (Pierre Richard). L’incontro si trasforma in una relazione e Jeanne, ben presto, diventerà l’ultima amante ufficiale del sovrano francese, creando un grande scandalo a causa delle umili origini di Jeanne.

Depp si è detto sorpreso di essere entrato a far parte del cast, soprattutto dopo il dietrofront di alcune case produttrici durante il caso Depp-Heard: “Sono rimasto sorpreso di essere stato scelto per questo ruolo. Pensavo che avessero commesso un terribile errore. È stato coraggioso da parte sua [Maïwenn] scegliere un montanaro del Kentucky. Devi trovare il modo per far sì che lo spettatore possa dimenticare chi sei, tutto il bagaglio che ti porti dietro… questa è stata la mia più grande speranza, che lo spettatore dimenticasse chi aveva di fronte” ha dichiarato l’attore. Ma quali sono i prossimi film di Johnny Depp?

A quanto pare, questa volta ritroveremo l'attore dall’altra parte della cinepresa: Depp ha diretto il biopic sulla vita di Modigliani e la pellicola vanta un cast stellare da Al Pacino, a star tutte italiane come Riccardo Scamarcio e Luisa Ranieri.

