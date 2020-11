Qual è il primo film di Johnny Depp? Alla scoperta della carriera della star di Hollywood

Nella giornata di ieri Johnny Depp ha lasciato il ruolo di Grindelwald uscendo ufficialmente dalla saga di Animali Fantastici a causa della decisione comunicatagli da Warner Bros. a seguito dell'esito della causa legale con la sua ex moglie Amber Heard.

Un momento drammaticamente importantissimo per la carriera della star di Hollywood, già da anni in difficoltà proprio a causa della tempesta mediatica che si è abbattuta su di lui dopo il divorzio con l'attrice di Aquaman. Un tempo prima scelta dei registi più importanti del mondo, come Roman Polanski e Michael Mann, e protagonista indiscusso della saga di Pirati dei Caraibi, Depp rischia di trovarsi davanti ad un bivio dal quale speriamo trovi la forza di fare marcia indietro.

Nel frattempo vogliamo tornare indietro nel tempo a quello che è passato alla storia come il suo primo ruolo sul grande schermo: si tratta di Nightmare - Dal Profondo della Notte, primo capitolo della leggendaria saga horror creata da Wes Craven, uscito nel 1984. In quel film Depp interpreta Glen, che fa una fine davvero orribile per mano del pericoloso Freddy Kruger, eppure la parte lo lanciò a Hollywood inaugurando una carriera a dir poco incredibile che lo ha reso uno degli attori più famosi di sempre.

Nel 1993 c'è anche un altro primo ruolo, quello del regista: arriva con il film Stuff, esordio di Depp dietro la macchina da presa, un ruolo che avrebbe ricoperto anche nel 1997 con il film Il coraggioso, in cui lavorò anche come sceneggiatore e attore (insieme a Marlon Brando).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai migliori ruoli di Johnny Depp.