Qual è il film di Harry Potter meno amato da Daniel Radcliffe?

Attorno ad Harry Potter è, da sempre, girata quasi un'aria di sacralità. Molto spesso, per alcuni fan, dei film sarebbero intoccabili mentre altri hanno conquistato il gradino più basso delle classifiche personali di molti di loro. Ma qual è la pellicola che Daniel Radcliffe sopporta meno?

L'attore ha passato gran parte della sua infanzia ed adolescenza a vestire i panni del maghetto di Hogwarts. Il fatto di essere cresciuto tra quei set, ovviamente, lo ha portato a costruirsi una sua particolarissima opinione riguardo quale film sarebbe il "peggiore" della saga. Dopo anni si è finalmente scoperto come Daniel Radcliffe ottenne il ruolo di Harry Potter ma, allo stesso tempo, l'attore ha svelato come il film definito da tutti come il "meno riuscito" della saga in realtà non è quello che l'attore odia di più.

Secondo i dati Imdb, Harry Potter e la Camera dei Segreti è il film del franchise con il voto più basso. Per Radcliffe invece, la pellicola più odiataè Harry Potter e Il Principe Mezzosangue. Alla base del suo "odio" ci sarebbe la sua grande difficoltà nel vedersi nei panni del maghetto poichè troppo giovane ed ancora inesperto come interprete. "È difficile guardare un film come 'Harry Potter e il Principe Mezzosangue', perché semplicemente non sono molto bravo. Lo odio", ha raccontato l'attore. "La mia recitazione è molto monotona e vedo che mi sono compiaciuto e quello che stavo cercando di fare semplicemente non è riuscito a realizzarsi" ha concluso l'interprete.

