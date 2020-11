Qual è il film più costoso di sempre fatto dalla Disney? La risposta vi sorprenderà!

Vi siete mai chiesti qual è il film più costoso di sempre realizzato dalla Disney? Ebbene in questo articolo vi forniremo la sorprendente risposta, ma vi avvertiamo: non riuscirete ad indovinarla se non passando al paragrafo successivo!

Sicuramente molti di voi avranno pensato ad uno dei blockbuster della Pixar, oppure al recente campione di incassi e di CGI Il Re Leone di Jon Favreau, ma siamo spiacenti di comunicarvi che entrambe le risposte sono errate.

Il film più costoso di sempre per la Disney è stato Rapunzel: L'intreccio della torre, uscito nel 2010 per la regia di Nathan Greno e Byron Howard: con un budget impressionante di $260 milioni di dollari, supera il secondo classificato (il già citato remake del 2019 de Il re leone, bravi, ci siete andati quasi vicino) di ben $10 milioni di dollari.

Ma come ha fatto la reinterpretazione della storia di Rapunzel realizzata dai Disney Animation Studios a costare così tanto? La risposta è semplice e sta tutta nella scrittura della sceneggiatura ... nel senso che è stata portata avanti letteralmente per anni! Un adattamento della fiaba classica dei fratelli Grimm era infatti in lavorazione già nel 1996, secondo il supervisore all'animazione Glen Keane. Nel 2001, Keane ha proposto Rapunzel a Michael Eisner, l'allora presidente della Disney, e lo studio si è impegnato a sviluppare un film nel 2002 iniziando dei lavori a tempo pieno.

Venne pensato come un film per seguire la scia del successo di Shrek, ma sebbene lo sviluppo sia durato per ben tre anni, alla fine Keane ha rielaborato per la terza volta la sceneggiatura aggiungendo un tono più genuino e sincero. Keane ha anche confessato che il team di sviluppo ha speso un'enorme quantità di tempo e sforzi per animare i capelli di Rapunzel tramite la computer grafica: "Ci sono 140.000 capelli singoli nel film e i capelli sono la cosa più difficile da animare col computer", ha spiegato Keane. "Un capello è composto da pixel che rimbalzano l'uno contro l'altro. Abbiamo passato sei anni su questo film cercando soltanto di controllare i capelli!"

Addirittura, stressato dalla sua personale mancanza di esperienza nell'animazione al computer e dalla sua lunga gestione del film, Keane si è dimesso dalla direzione del progetto a seguito di un attacco di cuore avvenuto nel 2008, e con lui se ne andò anche il suo co-regista, Dean Wellins. Byron Howard, dopo aver concluso la produzione di Bolt, è passato alla regia con Nathan Greno e da lì in poi il viaggio di Rapunzel dalla sceneggiatura allo schermo è andato relativamente liscio. Keane rimase coinvolto come produttore esecutivo.

Oggi il film è diventato uno dei preferiti di Quentin Tarantino.