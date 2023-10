Qual è il film più censurato del mondo? Il record è tutto italiano

Sono tantissimi i film che hanno subito la censura nel corso di una storia longeva come quella del cinema. Ma qual è il film maggiormente censurato in tutto il mondo? A sorpresa (o forse no) l'Italia è ben presente in questa graduatori, addirittura in vetta tra i titoli più censurati a livello mondiale.

Al primo posto, inserito anche nel Guinness World Records, come film più vietato di sempre troviamo Cannibal Ferox del regista massese Umberto Lenzi, uscito nelle sale nel 1981. Il film è ufficialmente vietato in 31 Paesi.

Come mai questa aggressiva censura? Cannibal Ferox racconta la storia di una studentessa di antropologia newyorchese, Gloria Davis (Lorraine De Selle) che intraprende una spedizione nella foresta amazzonica insieme al fratello Rudy (Danilo Mattei) e all'amica Pat (Zora Kerova) per documentarsi e smentire la tesi dell'esistenza del cannibalismo. Tuttavia, il trio s'imbatterà in un criminale, interpretato da Giovanni Lombardo Radice, e vivrà esperienze terrificanti.



Titolo importante nel sottogenere cannibal movie e naturalmente ispirato a Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato - su Steam è disponibile la demo gratis di Cannibal Tales, videogioco sequel - Cannibal Ferox degenera in una carneficina truculenta, come spesso accade nei lungometraggi di questo tipo, e in violenze reali su animali che hanno convinto diversi Paesi a censurarlo.

