Qual è l'ultimo film di Batman? Dentro il franchise cinematografico dell'Uomo Pipistrello

Stanno continuando tra alti e bassi produttivi dovuti alla Pandemia di Coronavirus le riprese dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, reboot cinematografico dell'Uomo Pipistrello con protagonista Robert Pattinson, che sarà però soltanto l'ultimo di una serie di film già usciti e dedicati al mitico eroe DC.

La prima trasposizione del Miglior Detective al Mondo uscì nelle sale cinematografiche sotto forma di serial a puntate nel 1943, in bianco e nero e con Lewis Wilson nei panni del Cavaliere Oscuro di Gotham City. Uscì poi nel 1966 l'adattamento cinematografico della mitica serie televisiva con protagonista Adam West, con il semplice titolo Batman, e per più di un ventennio, dopo questo film, del personaggio non se ne seppe più nulla, almeno nella Settima Arte.



Tornò al cinema grazie al Batman di Tim Burton nel 1989, seguito poi da Batman - Il ritorno del 1992. Quando Burton lasciò il personaggio, l'Uomo Pipistrello venne recuperato da Joel Schumacher in Batman Forever del 1995, con Val Kilmer sostituito di Michael Keaton, e poi in Batman & Robin del 1997, con George Clooney nel ruolo principale.



Arrivò nel 2005 Batman Begins di Christopher Nolan, con Christian Bale nel ruolo di Batman, seguito nel 2009 da Il cavaliere oscuro e infine nel 2012 da Il cavaliere oscuro - il ritorno. Alla fine è toccato a Ben Affleck vestire i panni del personaggio prima in Batman v Superman e poi in Justice League di Zack Snyder, per ora ultimi due film che vedono Batman protagonista o tra i protagonisti.



The Batman di Matt Reeves uscirà nei cinema il 4 marzo 2022.