Qual è il film più lungo in assoluto di Martin Scorsese? In questi giorni ha tenuto banco nei circoli web di appassionati di cinema la discussione sulla durata di Killers of the Flower Moon, ma quello con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro non detiene il record della decennale carriera del regista.

Con le sue 3 ore e 26 minuti di durata, infatti, Killers of the flower moon è leggermente più breve di The Irishman, il film più lungo di tutta la carriera di Martin Scorsese: a 3 ore e 29 minuti, il blockbuster Netflix da 250 milioni di dollari rappresenta un record per la filmografia scorsesiana, che negli ultimi anni si è sempre aggirato intorno alle tre ore minime di durata con i precedenti The Wolf of Wall Street (2 ore e 59 minuti) e Silence (3 ore e 1 minuto). Tra i film più lunghi realizzati dal maestro newyorkese dobbiamo citare anche altri due titoli del XXI secolo, la produzione di Michael Mann The Aviator (2 ore e 50 minuti) e il precedente Gangs of New York (2 ore e 47 minuti), mentre tornando indietro al XX secolo ricordiamo Casino (2 ore e 58 minuti).

Tuttavia, andando oltre i lungometraggi di finzione, i film più lunghi di Martin Scorsese li troviamo tra i documentari: ad esempio, Il mio viaggio in Italia raggiunge i 246 minuti, più dei 225 minuti di Un secolo di cinema: Viaggio nel cinema americano di Martin Scorsese e dei 208 minuti di No direction home: Bob Dylan, il primo documentario che Scorsese dedicò al mitico cantautore. Il film più lungo di Martin Scorsese è dunque Il mio viaggio in Italia, tra lungometraggi di finzione e documentari.

