Il mondo dell’animazione ha vissuto un’incredibile evoluzione tanto per quanto riguardi la tecnica quanto per il tipo di pubblico che ha cercato di coinvolgere. Anche per questi due fattori, il costo dei film animati è lievitato, arrivando a rivaleggiare, in tal senso, con i live action. Ma qual è il film animato più costoso di sempre?

Dopo aver riportato la notizia che Guillermo del Toro si dedicherà soltanto all’animazione, torniamo a parlare di questo specifico ambito cinematografico per parlare di quello che, almeno stando ai dati, è il cartone più costoso di tutti i tempi.

Come sarebbe lecito pensare, il film che detiene la palma di più costoso cartone animato della storia del cinema appartiene alla scuderia Walt Disney, ma, a dispetto del successo di un grande classico come Il Re Leone e dell’incredibile difficoltà nella realizzazione dell’ultimo prodotto del colosso dell’intrattenimento, Elemental, il primo posto in questa particolare classifica è detenuto dal film del 2010, Rapunzel - L’Intreccio della Torre.

Rapunzel è stato un enorme successo al box office, riuscendo ad incassare quasi 600 milioni di dollari, e piazzandosi al settimo posto tra i classici Disney ad aver incassato di più. Allo stesso tempo però, con i suoi 260 milioni di dollari di budget è, per distacco, il film animato che, in assoluto, ha richiesto più sforzo economico da parte delle case di produzione.

In attesa di vedere se qualche prossimo film riuscirà a battere questo record incredibile, vi lasciamo alla recensione di Rapunzel - L’Intreccio della Torre.