Qual è il giorno esatto dei 100 anni della Disney? Tutto sulla festa dell'epico centenario

Ormai ci siamo: il centenario della Disney è dietro l'angolo e nei prossimi prossimi giorni lo studio cinematografico spegnerà le 100 candeline festeggiando questo importante insieme ai fan di tutto il mondo. Ma, esattamente, qual è il giorno esatto dei 100 anni della Disney?

La ricorrenza sarà celebrata ufficialmente il 16 ottobre 2023, giornata in cui ricorrerà il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney per la prima volta, dando il là ad un vero e proprio impero dell'intrattenimento che avrebbe rivoluzionato l'immaginario culturale di tutto il mondo.

Per celebrare questo storico traguardo, Disney e i suoi partner licenziatari propongono una nuova selezione di abbigliamento, gadget e accessori dedicati ai fan di tutte le età: dall’abbigliamento sportswear Adidas agli scintillanti charm Pandora, dai nuovi set LEGO fino ai videogame Nintendo, saranno disponibili tanti nuovi prodotti per celebrare la magia della Disney. Inoltre, dal 12 al 30 ottobre, i fan di tutto il mondo avranno la possibilità di partecipare ad una speciale asta in supporto di Create 100 – la campagna globale che celebra la creatività in occasione del centenario Disney – i cui ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Make-A-Wish. L'elenco di opere che i fan potranno provare ad aggiudicarsi partecipando all'asta include l'iconica tuta indossata da Beyoncé nel Visual Album Black Is King e altri pezzi unici donati da creativi e brand di fama mondiale, inclusi adidas, Christian Louboutin, Maison Valentino, Tommy Hilfiger e tanti altri.

Inoltre, non mancheranno nuovi contenuti per Disney+, primo tra tutti l'attesissimo corto animato Once upon a studio, che manderà Topolino in una vera e propria avventura nel Multiverso.