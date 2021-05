Qual è l'easter-egg di Justice League in Army of the Dead? Il segreto della Snyder Cut

Quando Zack Snyder era al lavoro su Army of the Dead l'uscita della Snyder Cut era tutta una matassa di forse, chissà e si dice. Da allora le cose sono leggermente cambiate, ma un'ombra di quell'epoca è rimasta indelebilmente impressa sulla pelle del film con Dave Bautista, Tig Notaro e Huma Qureshi.

È facile immaginare che uno Zack Snyder quanto mai frustrato dalla situazione abbia voluto mandare un messaggio neanche troppo velato ai suoi fan: la cosa in effetti saltò fuori già con l'uscita delle prime immagini di Army of the Dead, nelle quali i fan notarono qualcosa di decisamente sospetto.

Sospetti poi confermati con l'uscita del film: in Army of the Dead c'è un easter-egg sulla Snyder Cut piazzato ad arte e non sfuggito agli occhi attenti di molti. Ma di che si tratta? Aguzzate la vista durante il momento dell'apertura del vault: sulla sinistra sono presenti dei contenitori messi lì in maniera assolutamente non casuale.

Si tratta, infatti, dei contenitori utilizzati da Snyder per conservare la versione di Justice League salvata prima di abbandonare il progetto in favore di Joss Whedon: quella, insomma, che di lì a poco sarebbe arrivata a noi con il nome di Snyder Cut. Avevate notato questo piccolo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Army of the Dead.