Qual è la differenza di età tra Glen Powell e Sydney Sweeney? Tutto sulla presunta coppia

Dopo Euphoria, Sydney Sweeney torna a recitare in una nuova commedia romantica: Anyone but You. La chimica con la sua co-star Glen Powell è stata immediata, o almeno così ha raccontato l'attore in una recente intervista. Ma questa chimica potrebbe andare oltre i riflettori...

Alcuni fan sono rimasti molto incuriositi dalla collaborazione di questi due attori, e hanno notato una certa vicinanza tra i due ancor prima di effettivamente riprendere il film. Ad alimentare le teorie che li vorrebbero insieme, sembra che Powell abbia lasciato la (ex) compagna Gigi Paris poco prima delle speculazioni.



Insomma, ormai è abbastanza saldo il gossip che vede Sweeney e Powell insieme. Le dichiarazioni dell'attrice in merito sono esilaranti: "Loro vogliono questo. È divertente darglielo".

Ma qual è l'age-gap tra i due attori? Pare che Sydney Sweeney abbia 26 anni, essendo nata il 12 Settembre 1997. Powell invece ne ha 35 del 21 Ottobre 1988. Dunque i due si portano quasi dieci anni di differenza.

Ma quando uscirà Anyone but You in Italia? Potremo vedere la commedia roantica nelle sale a aprtire dal 25 gennaio dell'anno prossimo. Siete pronti a gustarvi la chimica tra i due attori? Lasciateci un commento per farci sapere cosa ne pensate. Ma soprattutto: vedreste Powell e la Sweeney insieme?