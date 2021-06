Qual è la cronologia di The Conjuring? Tutti i film in ordine temporale!

La domanda è di quelle che attanaglia da sempre i cinefili di tutto il mondo: i film appartenenti a una saga vanno guardati in ordine di uscita o seguendo l'ordine degli eventi narrati? Nel caso in cui siate fan di The Conjuring e abbiate voglia di seguire quest'ultima filosofia, dunque, siete capitati nel posto giusto.

Cerchiamo dunque di fare un po' di ordine nella saga partita nel 2013 con il capostipite girato da James Wan e che, di fatti, non rappresenta il punto iniziale della nostra storia. A fare da apripista all'universo di The Conjuring è infatti The Nun, lo spin-off sulla storia di una suora suicida uscito soltanto nel 2018.

Passiamo dunque ad un altro spin-off, vale a dire Annabelle Creation, le cui vicende sono ambientate nel 1955, vale a dire 3 anni dopo quelle di The Nun e ben 15 prima di quelle raccontate in Annabelle, la cui storia si svolge nel 1970.

Arriviamo dunque finalmente al primo capitolo del filone principale, il già citato The Conjuring, ambientato nel 1971; due anni dopo hanno invece luogo le vicende di un altro spin-off, La Llorona, ambientato nel 1973 e uscito nelle nostre sale nel 2019. Il 1977 è invece l'anno di The Conjuring 2, mentre il nuovissimo The Conjuring - Per Ordine del Diavolo vede i nostri protagonisti muoversi nel 1981.

Il nuovissimo The Conjuring - Per Ordine del Diavolo vede i nostri protagonisti muoversi nel 1981.