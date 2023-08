Qual è la cronologia del DCU? James Gunn la rivela sui social

Qual è la cronologia del DCU? Il regista e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha offerto nuovi dettagli sulla sequenza temporale alla base del nuovo universo narrativo, pochi giorni dopo aver parlato di una nuova mappa geografica del DC Universe.

Rispondendo sul social network Instagram ad un fan che gli ha chiesto un ordine cronologico per i numerosi progetti DCU, Gunn ha rivelato come i due progetti DCU attualmente in sviluppo andranno a collocarsi nella sequenza temporale della saga: "Il DCU avrà una cronologia pubblicata da qualche parte a cui i fan potranno accedere?" ha domandato l'utente social, al che Gunn ha risposto: “Sì, qui: 1. Creature Commandos 2. Superman: Legacy. Nessun'altra sceneggiatura di nessun altro progetto è stata completata finora, e i lavori riprenderanno solo dopo la fine dello sciopero."

Sebbene James Gunn abbia scelto di omettere tutti i progetti che non hanno ancora terminato la fase di sceneggiatura, sappiamo che Paradise Lost dovrebbe essere il primo capitolo in ordine cronologico nel DCU: la serie tv, infatti, sarà un prequel sull'isola di Themyscira, il mondo natale di Wonder Woman, con eventi che dovrebbero accadere centinaia se non addirittura migliaia di anni prima di Superman: Legacy. Come ha dichiarato lo stesso Gunn in precedenza nel presentare la serie: "È la storia delle origini di come è nata questa società di donne. Cosa significa? Come sono le loro politiche? Quali sono le loro regole? Chi è al comando? Quali sono i giochi che fanno tra loro per arrivare al potere? Penso che sarà davvero interessante, e gli eventi si svolgono prima della nascita di Diana."

Mentre continuano ad emergere online i possibili indizi sul nuovo costume di Superman, vi lasciamo all'elenco completo dei progetti DCU che comporranno la Fase 1 della saga, ovvero Capitolo 1: Dei e Mostri: