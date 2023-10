Qual è il cast di Superman: Legacy? Tutti gli attori e i personaggi confermati finora

Qual è il cast di Superman: Legacy? In questo articolo facciamo il punto su tutti gli attori confermati ad oggi per Superman: Legacy, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn nonché il primo capitolo cinematografico per la nuova saga DCU dei DC Studios.

In attesa di prossimi aggiornamenti, che come promesso dallo stesso James Gunn - non solo regista del film ma anche direttore creativo del DCU e co-ceo dei DC Studios in collaborazione con il produttore Peter Safran - non tarderanno ad arrivare una volta che lo sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA sarà ufficialmente terminato, ad oggi il cast di Superman: Legacy è guidato da David Corenswet nel ruolo di Superman: l'attore, conosciuto principalmente per Pearl d Ti West e per la serie tv We own this city, creata dal David Simon di The Wise, diventerà il quinto Superman ufficiale per il grande schermo dopo Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill e Nicolas Cage, che ha interpretato il personaggio per un cameo nel recente The Flash.

Inoltre, il film include anche la star dell'acclamata serie tv Prime Video La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, oltre a diversi supereroi DC come Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi), Lanterna Verde/Guy Gardner (Nathan Fillion) e Metamorpho (Anthony Carrigan), che appariranno nel film come 'amici di Superman'. Mancano all'appello ancora diversi ruoli importanti, come ad esempio Jimmy Olsen e il direttore del giornale Daily Planet Perry White, ma anche ovviamente il villain Lex Luthor e i genitori di Superman, sia umani che kryptoniani. Non è da escludere inoltre la presenza di Supergirl, dato che la cugina di Superman sarà protagonista del film Supergirl: Woman of Tomorrow, che farà parte della line-up del Capitolo 1: Dei e Mostri del DCU.

Per altri contenuti guardate le prime foto ufficiali di Superman: Legacy dedicate a Hawkgirl, Mr Terrific, Metamorpho e Green Lantern.