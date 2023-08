Qual è il cast del Gladiatore 2? Ecco le star del film di Ridley Scott senza Russell Crowe

Qual è il cut de Il Gladiatore 2? Con le riprese del film attualmente in pausa a causa degli scioperi di Hollywood e una data d'uscita ancora fissata al 22 novembre 2024, facciamo il punto della situazione sull'atteso sequel di Ridley Scott.

Anzitutto, partiamo col dire che no, purtroppo Russell Crowe non farà parte del cast de Il gladiatore 2: dopo il successo del primo film la produzione giocò con l'idea di un sequel sovrannaturale ambientato nell'aldilà romano che avrebbe seguito Massimo Decimo Meridio nel mondo dei morti, ma di quel progetto non se ne fece niente e Il gladiatore 2 avrà una storia realistica con protagonista Lucius, il figlio di Lucilla che era bambino nel primo film e oggi sarà interpretato da Paul Mescal in versione adulta.

Ovviamente non tornerà neanche Joaquin Phoenix nei panni di Commodo (ma l'attore è il protagonista di Napoleon, nuovo film di Ridley Scott in uscita a novembre che ha segnato una vera e propria reunion in onore de Il gladiatore) ma qualche volto noto ci sarà, dato che nel cast de Il gladiatore 2 tornerà Connie Nielsen nei panni di Lucilla, madre di Lucius, sorella maggiore di Commodo e interesse amoroso di Massimo Decimo Meridio, e insieme a lei il sequel includerà anche Derek Giacobi nei panni del senatore Gracco, fedele alleato di Massimo nel primo episodio. Infine, il sequel ha trovato spazio anche per Djimon Hounsou, che tornerà nel ruolo dell'ex gladiatore Juba, fedele amico del personaggio di Russell Crowe.

Inoltre, tra i nuovi arrivati figurano anche Joseph Quinn di Stranger Things nel ruolo dell'imperatore Caracalla, noto per la sua crudeltà e violenza, e ovviamente le superstar Denzel Washington e Pedro Pascal, in ruoli attualmente sconosciuti. Infine, nel film comparirà anche la star del Marvel Cinematic Universe May Calamawy (Moon Knight), insieme a Lior Raz, Peter Mensah e Matt Lucas.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti su Il gladiatore 2.