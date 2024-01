Qual è la canzone del finale di Saltburn? È tornata in classifica dopo 22 anni!

Il fenomeno Saltburn è andato oltre il mondo del cinema, imponendosi come nuovo fenomeno estetico e musicale. Potreste non aver mai visto il nuovo film di Emerald Fennell con Jacob Elordi e Barry Keoghan, ma con molta probabilità la sezione "Per te" di Tik Tok sarà invasata da una canzone in particolare, in tutti i suoi remix.

Impossibile non aver ascoltato Murder on The Dance Floor, canzone finale che segue Oliver mentre balla nudo per Saltburn, l'immensa villa della famiglia Catton ormai di sua proprietà. Il brano è stato pubblicato nel 2001, frutto di una collaborazione tra Sophie Ellis-Bextor e Greg Alexander e ha dominato le classifiche nei mesi successivi alla sua uscita: il suo ritmo travolgente che combacia perfettamente con le emozioni del personaggio di Barry Keoghan negli ultimi minuti di Saltburn ha permesso a Murder on The Dance Floor di tornare in classifica a 22 anni dal suo debutto. Di scene contorte Saltburn è pieno ma la danza finale di Keoghan è rimasta impressa al pubblico e il potere dei social media ha permesso a film, musica ed estetica di diventare virale.

Non è la prima volta che grazie a un film o una serie TV, un brano sia tornato in auge a distanza di anni e anni dalla sua uscita. Basti pensare al caso di Stranger Things con Running Up That Hill al primo posto in classifica, canzone di Kate Bush uscita nel 1985 ripescata dalla serie TV dei fratelli Duffer e diventata subito un fenomeno social.