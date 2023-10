Qual è il budget de L'esorcista: Il credente? Quanto dovrà incassare per avere successo

Qual è il budget de L'esorcista: Il credente e quanto dovrà incassare al box office per avere successo? Il nuovo film horror L'esorcista: Il credente arriva oggi al cinema in Italia, ecco tutto quello che dovete sapere sui suoi costi di produzione e sulle aspettative del botteghino.

Il sequel di Universal e Blumhouse, che si stima aprirà tra i 30 ei 36 milioni di dollari solo in Nord-America, era originariamente previsto per il prossimo fine settimana con un'uscita fissata per venerdì 13 ottobre (durante il mese più spaventoso dell'anno, nientemeno), ma è stato anticipato a questo week-end a causa dell'uscita del film concerto di Taylor Swift "Eras Tour", che si prevede incasserà almeno 100 milioni di dollari al debutto e avrebbe letteralmente rischiato di eclissare L'Esorcista: Il credente in termini di vendita dei biglietti.

Ora invece che L'esorcista: Il credente, che è costato appena 30 milioni di dollari in perfetta tradizione Jason Blum, è ben posizionato al botteghino nonostante lo sciopero del SAG che impedisce la promozione da parte degli attori, e dovrebbe comodamente conquistare la prima posizione senza grossi rivali in vista. Da notare però che Blumhouse ha pagato 400 milioni di dollari per i diritti de L'esorcista, una cifra che la casa di produzione cercherà di ammortizzare con una nuova trilogia di cui L'esorcista: Il credente sarà il primo episodio (il sequel, L'esorcista: L'ingannatore, è già fissato per il 18 aprile 2025).

Le prime recensioni de L'esorcista: Il credente non sono positive, ma gli horror solitamente non risentono troppo del giudizio negativo della critica in termini di box office: stando alle prime proiezioni, comunque, L'esorcista: Il credente dovrebbe rientrare del budget dal solo primo weekend nord-americano, nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sulla risposta del pubblico di tutto il mondo e in particolare di quella italiana.