Qual è il budget di Assassinio a Venezia? Ecco quanto dovrà incassare per fare profitto

Qual è il budget di Assassinio a Venezia? Ecco quanto è costato il terzo capitolo della saga cinematografica diretta e interpretata da Kenneth Branagh e quanto dovrà incassare per andare in profitto.

Dopo aver letto sulle nostre pagine di cosa parla Assassinio a Venezia, vi riveliamo che - almeno al momento della stesura di questo articolo - Disney e 20th Century Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente quanto è costato realizzare il terzo episodio della saga di Kenneth Branagh tratta dai romanzi di Agatha Christie, ma si stima che Assassinio a Venezia abbia avuto un budget di circa 70 milioni di dollari. Anche se questo budget sarebbe superiore a quello di 55 milioni di dollari di Assassino sull'Orient Express, va notato che non corrisponderebbe a quello più costoso della saga, un primato che rimarrà ad Assassinio sul Nilo e ai suoi 90 milioni di budget, salito a causa dei ritardi accumulati per via del COVID.

Considerato però che il secondo episodio ha incassato solo 137,3 milioni di dollari al botteghino mondiale (sempre per via del Covid), il terzo capitolo dovrà ottenere una vittoria al box office per permettere a Kenneth Branagh di realizzare nuovi film di Hercule Poirot. In quest'ottica, considerati accurati i report sul budget di produzione, Assassinio a Venezia dovrà incassare oltre 140 milioni di dollari per generare profitto: il budget contenuto potrebbe giocare a favore del film, e chissà che le atmosfere da horror sovrannaturali non siano in grado di attirare un pubblico diverso e più ampio rispetto a quello dei precedenti episodi.

Assassinio a Venezia arriva da domani 14 settembre nei cinema italiani. Per altri contenuti guardate il trailer di Assassinio a Venezia.